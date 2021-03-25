В аэропорту в Мавритании неизвестный захватил самолет и требует выкуп

В четверг, 25 марта, в международном аэропорту Нуакшота, столицы Исламской Республики Мавритания (ИРМ), неизвестный захватил самолет с требованиями выкупа.

Мужчина угрожает взорвать самолет авиакомпании Mauritanian Airlines,, если ему не выплатят деньги. В лайнере нет пассажиров.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомый с ситуацией, самолет захватил гражданин Соединенных Штатов, которого уже задержали.

Сайт арабоязычного новостного телеканала Alarabiya сообщает, что требования злоумышленника неизвестны. При этом известно, разговаривал ли он с местными силовиками на английском языке.