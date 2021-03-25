В Дании продлен запрет на вакцинацию препаратом AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Дании продлили запрет на применение вакцины AstraZeneca еще на три недели. Об этом сообщил директор управления здравоохранения королевства Сёрен Брустрём на пресс-конференции в четверг, 25 марта.

"Сегодня мы приняли решение продлить паузу (в использовании вакцины) на три недели (до 12 апреля - прим.ред.)", - сказал Брустрём.

Отмечено, что фармацевты подтвердили применение препарата, но не ясным остается связь с "некоторых случаев болезни с низким количеством тромбоцитов и образованием тромбов".

Напомним, после нескольких летальных исходов и выявленных случаев тромбоза у вакцинированных пациентов Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca. Всего вакцинацию приостановили более пяти стран.

В свою очередь представители компании AstraZeneca отметили, что количество летальных исходов и выявленных случаев тромбоза мало, чтобы отказываться от препарата полностью.