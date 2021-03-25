Минздрав РФ: Все три российские вакцины против коронавируса одинаково эффективны

Все три российские вакцины против коронавируса одинаково эффективны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев на круглом столе "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности" заявил, что все три российские вакцины от коронавирусной инфекции получили регистрацию и достаточно эффективны для того, что их использовать без опасений.

"Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", - подчеркнул он.

Напомним, что российскими учеными разработаны и зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова РАН.

Россия стала первой страной, чьи специалисты сумели разработать препарат для профилактики коронавируса. Им стал "Спутник V". Недавний опрос показал, что препарат центра имени Гамалеи стал самым узнаваемым в мире лекарством от коронавируса. "Спутник V" зарегистрирован более чем в 55 странах мира.