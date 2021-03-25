Шойгу рассказал, как ракетные системы надежно прикрыли границы России на Дальнем Востоке

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Зенитные ракетные комплексы С-400, расположенные на Сахалине, С-300В4 развернутые на Курильских островах и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ - на Чукотке обеспечивают надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу после новых ракетных запусков Северной Кореи, отметив, что система противовоздушной обороны Восточного военного округа продолжает развиваться.

«В прошлом году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи», - заявил глава военного ведомства.

Шойгу также напомнил, что танковые экипажи Восточного военного округа пятый год подряд становятся победителями Армейских международных игр.

Напомним, накануне Комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что КНДР провела тестовый пуск крылатых ракет около Жёлтого моря.