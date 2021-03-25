ЦБ предложил наказание для телефонных мошенников

В Центробанке предложили наказание для телефонных мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России предложил дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, обманывающие банковских клиентов, не смогли избежать наказания.

В Банке России считают, что сейчас подобные преступления могут квалифицироваться по разным статьям, что затрудняет доведение дела до судебного решения.

- Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под часть 6 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), — приводит сообщение Центробанка РИА Новости.

Эксперты, опрошенные агентством, заявили, что уголовные дела за такие преступления заводятся, но раскрываемость ущерба от них недостаточная. Однако специалисты уверены, что необходимости в дополнениях в УК РФ нет.

Ранее в Центробанке рассказали, как не стать жертвой мошенников. Россиянам не следует сообщать свои персональные данные незнакомцам, хранить информацию о карте на компьютере или телефоне, а также переходить по подозрительным ссылкам.