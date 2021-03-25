Серийный похититель флеш-карт и компьютерных мышек попал на видео в Истре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы по городскому округу Истра в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали молодого человека, подозреваемого в совершении серии краж.

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, 27-летнего подозреваемого в краже компьютерных мышек и флеш-карт задержали, изучив записи камер видеонаблюдения. Правоохранители увидели его на записи видеонаблюдения во время очередной кражи в одной и той же торговой точке.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина электронной техники, расположенного на Площади Революции, взял с витрины зала две компьютерные мышки и 12 флеш-карт, спрятал их под свою куртку и, не оплатив товар, скрылся с места происшествия», - начальник пресс-службы.

Как рассказал задержанный, ранее похищенные вещи он продал.

Петрова уточнила, что на сегодняшний день проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанного.