Биткоин ушел в крутое пике: криптовалюта упала на 10%

Криптовалюта спустилась на 10%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торговой сессии биткоин снизился на 10,2%, Криптовалюта торгуется на уровне $51,304 тысячи. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk 25 марта на 15:15 мск.

Начиная с декабря 2020 года, биткоин стремительно шел вверх, каждый раз преодолевая свои рекордные значения. Уже в январе криптовалюта преодолела порог в $30 тысяч. В последствие, за несколько недель, биткоин поднялась до $40 тысяч, а потом перешагнул рубеж и в $50 тысяч, порадовав своих обладателей.

Напомним, что впервые новая концепция системы была анонсирована в ноябре 2008 года. Аналитики не верили в криптовалюту и считали, что будущего у нее нет. На первых порах она действительно имела низкие показатели, но, вопреки ожиданиям, стала уверенно расти в цене. В 2017 года биткоин уже стоил $7 тысяч, а вскоре поднялся до отметки в $18 тысяч.

Компания Tesla в 2021 году инвестировала в криптовалюту $1,5 миллиарда. Впоследствии Илон Маск назвал это вложение безрассудным.