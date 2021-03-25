Путин рассказал о планах после прививки от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал, что изучит эффект от своей прививки от коронавирусной инфекции, и после выработки антител намерен расширять географию рабочих поездок.

«Я и сам сделал прививку. И сейчас посмотрим какие титры возникнут, и будут расширять географию своих поездок», - заявил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 25 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, и никаких побочных эффектов у него нет.

Напомни, Путин привился от COVID-19 в минувший вторник, 23 марта, как и обещал днем ранее в ходе совещания с разработчиками вакцин. После прививки российский лидер чувствовал себя хорошо, и уже среду, 24 марта, глава государства провел как полноценный рабочий день.