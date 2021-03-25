Путин назвал истинные ценности культуры России. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 марта, на онлайн-встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества в 2019 и 2020 годы назвал основные ценности русской культуры.

"Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, - гуманизм, нравственность, справедливость", - цитирует президента РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что подрастающее поколение осознает достижения предшественников именно через культуру и искусство, потому их роль в образовании так велика.

Он подкрепил свои слова цитатами классиков. Так, президент напомнил слова Гете: "Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала". Он отметил, что высказывание немецкого писателя и мыслителя справедливо, но при этом привел высказывание и русского классика Льва Николаевича Толстого: "Бери готовое и иди дальше".

Ранее президент России подписал закон об установлении особого статуса школ искусств. Теперь при приеме в высшие учебные заведения будут учитываться и творческие навыки будущего студента. Самые одаренные из них смогут расчитывать на бюджетные места.