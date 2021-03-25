Военный эксперт назвал пуски ракет Северной Кореей вызовом США

Эксперт прокомментировал пуски ракет КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея осуществила пуск двух крылатых ракет после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных учений с Южной Кореей. Военный эксперт Алексей Валюженич назвал такое поведение вызовом для новой администрации США.

Валюженич добавил, что новый президент Америки не стремится наладить диалог с Пхеньяном, что толкает руководство КНДР наращивать свою боевую мощь.

«Прилет одной такой ракеты грозит Южной Корее проблемами. Поэтому я понимаю их обеспокоенность. Плюс к тому вблизи линии разграничения недавно прошли учения Южной Кореи и США. До них уж всяко хватит добить. По-моему, это главный посыл недавних ракетных пусков», - цитирует эксперта сайт mk.ru.

Напомним, ранее Южная Корея и Япония сообщили, что Северная Корея за последние дни провела два ракетных испытания. В воскресенье были запущены две крылатые ракеты в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – две баллистические ракеты в сторону Японского моря, пишут «Известия».