Экономист заявил, что россияне могут отказаться от пластиковых карт через пять лет

Экономист заявил, что россияне перестанут пользоваться пластиковыми картами через 5 лет Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Иосифович Гинько заявил, что через пять лет россияне могут отказаться от пластиковых карт.

В эфире "Радио КП" специалист привел наблюдения ряда банков о том, как россияне активируют банковские карты. У них был вариант – либо прийти и получить пластиковую карту в отделении, либо с помощью онлайн-кабинета активировать виртуальную карту и начать ею пользоваться с помощью приложение на смартфоне. Гинько сообщил, что все больше людей предпочитают второй вариант. По его словам, это касается и крупнейших банков страны.

- Пластиковые карты – это будет некий нишевой сегмент, когда людям будет удобно пластиковыми картами расплачиваться, так же как удобно наличными деньгами. Но большинство лет через 5 уже будут пользоваться виртуальными картами, с помощью смартфонов, — заявил Гинько.

Ранее гендиректор Visa в России Михаил Бернер сообщал, что пластиковые карты могут исчезнуть с российского рынка через 10 лет. Он указал на то, что уже сегодня около 30 процентов новых клиентов крупных банков России не получают пластиковые карты.