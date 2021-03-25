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Общество25 марта 2021 16:35

Россияне за неделю туристического кэшбэка купили путевки на 2.5 млрд рублей

Программой воспользовались более 100 тысяч граждан
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне за неделю туристического кэшбэка купили путевки на 2.5 млрд рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Туры по России с кэшбэком за прошедшую неделю купили более 100 тысяч россиян на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Такие данные привела глава Ростуризма Зарина Догузова, отметив, что интерес к программе вырос втрое.

«За прошедшие семь дней с момента старта программы туристического кэшбэка объем продаж составил почти 2,5 млрд рублей … Мы видим рост интереса к программе в три раза - и по темпам бронирования, и по динамике спроса», - сообщила глава Ростуризма на онлайн-пресс-конференции, уточнив, что в виде кэшбэка россияне получили почти 500 млн рублей.

Как считает Догузова, интерес к программе в этом году связан с тем, что в прошлом году спрос тормозили ограничения, введенные на фоне пандемии. Кроме того, по ее словам, в текущем году «кратно выросла узнаваемость программы», тогда каки в прошлом году она была новой.

«И еще один фактор - граждане поверили в программу, попробовали, убедились, возврат получили. Многие воспользуются ей уже в третий раз. Это означает, что возросло доверие», - добавила она.

По мнению Догузовой, очень важно, что программа кэшбэка стала не разовой опцией, а системной мерой поддержки, как простых граждан, так и туристической отрасли.

Напомним, третий этап туристического кэшбека в стране стартовал 18 марта. Приобрести билеты для поездки в тур можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.