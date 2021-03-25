Проректор РАНХиГС назвал безопасный способ преумножить накопления

Эксперт рассказал, как преумножить свои накопления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как правило, высокой доходности соответствуют высокие риски, однако существуют и компромиссные решения. Об этом рассказал проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин. Он отметил, что оптимальным способом приумножения капитала помимо банковского вклада можно назвать инвестирование в облигации федерального займа.

«В качестве безопасного способа приумножить накопления можно рекомендовать разнообразные облигации федерального займа. Всё-таки эмитентом является правительство Российской Федерации, бумаги надежные. Здесь доходность как правило выше, чем по депозитам в банках», - цитирует эксперта NEWS.Ru.

Марголин также добавил, что высокий доход можно получить от покупки акций, однако это уже более рискованное вложение.

Напомним, ранее Центробанк РФ дал советы, как защитить сбережения от мошенников. Россиянам напомнили, что ни в коем случае нельзя никому сообщать свои личные данные, передает телеканал «360».