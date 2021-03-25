Половина россиян хочет видеть своих детей или внуков работниками сферы культуры

Почти 50% россиян хотят видеть своих детей или внуков в сфере культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опрос ВЦИОМ показал, что почти 50% жителей России хотят, чтоб их дети или внуки работали в сфере культуры.

Исследование проводилось в честь Дня работника культуры, который отмечается 25 марта, пишет РИА Новости. По итогам опроса, 45% россиян хотели бы видеть своих детей или внуков работающими в сфере культуры. Вариант "скорее да" выбрали 34% граждан, а "однозначно да" — 11%. Среди выбравших ответ "скорее да" 35% мужчины, 33% — женщины. 54% отдавших предпочтение работе в сфере культуры — граждане от 25 до 34 лет.

Против такой работы выступили 45% респондентов, среди которых 13% мужчин и 16% женщин.

На вопрос о наиболее востребованной профессии в сфере культуры музыканты, музыкальные педагоги и учителя танцев набрали по 10%, артисты — 7%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 80% россиян считают себя счастливыми. 93% среди тех, кто считает себя счастливыми, также обладают хорошим достатком. 85% счастливых россиян имеют оконченное или неполное высшее образование.