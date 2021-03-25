Суд арестовал водителя Mercedes, устроившего смертельное ДТП с двумя женщинами в Москве Фото: Андрей МИРЕЙКО

В четверг, 25 марта, Головинский суд Москвы арестовал водителя Mercedes, который ранее на огромной скорости сбил двух женщин на севере столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу», - приводит РИА Новости слова пресс-секретарь суда.

По данным суда, мужчине предъявлено обвинение.

Напомним, Mercedes двигался на перекрестке улицы Пулковской и Конаковского проезда с большой скоростью. Машина сбила двух женщин-пешеходов, которые находились на тротуаре. Пока очевидцы вызывали скорую помощь, водитель скрылся.

В результате происшествия обе пострадавшие получили серьезные травмы. Одна из женщин умерла по пути в больницу, сердце второй остановилось в реанимации спустя несколько часов после происшествия.