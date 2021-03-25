Умерла Лиана Жвания, сыгравшая Королеву в фильме «Двенадцать месяцев» Фото: кадр из фильма

На 71-м году жизни умерла актриса Лиана Жвания, которая сыграла Королеву в знаменитом советском фильме «Двенадцать месяцев». О смерти артистки сообщили в петербургском ТЮЗе имени Брянцева

«Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Как уточняется, причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

Лиана Жвания была выпускницей Мастерской Зиновия Корогодского, на сцене петербургского ТЮЗа имени Брянцева актриса выступала почти полвека. Она пришла на эту сцену еще в 1972 года. За свою карьеру она стала заслуженной артисткой РСФСР, а на весь Советский Союз ее прославила роль Королевы в фильме «Двенадцать месяцев» режиссера Анатолия Граника.