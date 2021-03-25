Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков: «Программа «Дальневосточный гектар» будет расширяться»

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС.

Программа «Дальневосточный гектар» будет расширена за счет Арктической зоны России, сообщил 25 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Кроме того, в будущем активные участники программы смогут бесплатно получить второй гектар при условии успешного освоения первого.

- Программа выдачи бесплатной земли с широким диапазоном возможностей по ее применению стимулирует предпринимательскую активность, дает людям свободу выбора и как нельзя хорошо подходит для огромной территории Дальнего Востока и Арктики, - подчеркнул Алексей Чекунков. - Очевидно, что такая программа должна и будет постоянно улучшаться. Первым шагом станет распространение программы на Арктическую зону РФ, а также обеспечение возможности получения второго гектара.

Кроме того, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики собирается оказывать поддержку активным участникам программы «Дальневосточный гектар», чтобы расширить их возможности по ведению бизнеса.

- В дальнейшем считаем целесообразным поддерживать лидеров, активных и успешных участников программы с тем, чтобы расширять их возможности, в том числе путем увеличения площади земельных участков для ведения хозяйственной деятельности, - рассказал Алексей Чекунков. - В экономике есть закон маржинальной полезности - любая дополнительная экономическая транзакция имеет смысл до тех пор, пока вовлечение нового ресурса в оборот приносит пользу. Если люди могут успешно справляться с хозяйственным освоением земли - надо их всячески в этом поддерживать. Будем и дальше работать над тем, чтобы все большее количество россиян приносили благо стране, развивая бизнес на собственной земле и продолжая дело, которому уже четыре с половиной столетия, по освоению востока и севера нашей страны.

Ранее Минвостокразвития представило Правительству РФ законопроект, который позволит участникам программы бесплатно получить второй дальневосточный гектар при условии, что они успешно освоили первый участок. Кроме того, законопроект расширяет действие программы на арктическую зону России и запускает проект «Арктический гектар». По словам Алексея Чекункова, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 2016 года. За время ее работы участки получили более 90 тысяч человек. Программа позволяет любому гражданину страны получить бесплатно в индивидуальное пользование участок земли площадью до одного гектара в любом дальневосточном регионе РФ. При этом для фермерского или рекреационного проекта можно взять в коллективное пользование до 10 гектаров земли.