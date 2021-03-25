С 1 апреля 2021 года возобновляются рейсы за границу из 13 городов России Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 апреля возобновляются рейсы за границу еще из 13 городов России. За рубеж полетят лайнеры из Волгограда, Воронежа, Барнаула, Белгорода, Липецка, Калуги, Краснодара, Саратова, Сочи, Нальчика, Оренбурга, Тюмени и Южно-Сахалинска. Об этом сообщил

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 25 марта, стало известно о том, что c 1 апреля 2021 года Россия возобновит авиасообщение с шестью странами, среди которых Германия, Узбекистан, Таджикистан, Венесуэла, Сирия и Шри-Ланка. Решение о возобновлении авиасообщения было принято на взаимной основе.

В оперштабу отметили, что такое решение принято по итогам состоявшегося обсуждения с вице-премьером Татьяной Голиковой, с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах, а также по согласованию с премьер-министром Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении

Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов с Белоруссией, Кубой, Египтом, ОАЭ, Арменией и Азербайджаном.