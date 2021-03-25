Ирак заключил контракт на поставку вакцины "Спутник V"

Ирак заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что страна заключила контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

- Мы заключили контракт на поставку китайской вакцины Sinopharm, российской "Спутник V", а также Pfizer, — пишет местное издание INA со ссылкой на министра здравоохранения.

Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V" в марте текущего года. Ранее, в декабре 2020 года, в стране одобрили препарат Pfizer для экстренной вакцинации населения. Массовая вакцинация в стране стартовала 2 марта. Министр здравоохранения Хасан ат-Тамими сообщил 22 марта, что страна получил около 20 миллионов доз вакцин.

Напомним, 23 марта российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме. Таким образом, Вьетнам стал 56-ой страной, где зарегистрировали препарат. Сейчас "Спутник V" одобрен в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.