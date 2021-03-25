Видео задержания главы администрации Пензенского района за получение взятки показал СК Фото: Олег ЗОЛОТО

Главу администрации Пензенского района Сергея Козина задержали за получение взятки в размере 200 тысяч рублей. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой следственного управления Следственного комитета по региону.

Как уточняется в сообщении, в отношении главы администрации возбудили Уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя».

Еще одним фигурантом дела стал глава администрации Алферьевского сельского совета, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

По данным Следственного комитета, в минувшую среду, 24 марта, глава администрации Пензенского района получил от гендиректора одной из компаний через посредника 200 тысяч рублей за решение вопросов по перераспределению границ земельного участка на территории Пензенского района. Двух чиновников задержали после передачи денег.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным лицам и избрании им меры пресечения», - говорится в заявлении следствия.

Козин возглавлял администрацию Пензенского района с 2016 года.