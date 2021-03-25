Дэвид Духовны снимется в экранизации собственного романа

Дэвид Духовны - американский актер, сценарист и режиссер

В 20210 году голливудский актер Дэвид Духовны представил свою новую книгу «Прямо как молния». А теперь он готовится экранизировать роман и снять целый сериал. Интересно, что в этом проекте он также исполнит одну из главных ролей.

Вместе с авторами «Арахисового сокола» Тайлером Нилсоном и Майком Шварцем Духовны также выступит в качестве сценариста и исполнительного продюсера.

Роман «Прямо как молния» повествует о семейных ценностях, религии, жадности, человеческой природе и о исчезающих землях. Главные герои книги «Прямо как молния»: бывший каскадер Бронсон Пауэрс, три его жены и десять детей, которые живут в уединении в пустыне, пишут «Известия».

В настоящее время команда только приступила к разработке идеи, даты премьеры пока не называются.

Напомним, минувшей зимой российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Дэвида Духовны, позвонив ему якобы от имени экоактивистки Греты Тунберг. Однако голливудский актер оказался одним из немногих, кому удалось почти сразу раскусить розыгрыш, передает Пятый канал.