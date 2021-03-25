Умер Бертран Тавернье, известный французский режиссер

Умер оскароносный французский режиисер Бертран Тавернье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 80-ом году жизни умер оскароносный французский режиссер Бертран Тавернье. Об этом сообщил у себя в Twitter лионский музей Институт Люмьер".

- Институт Люмьер <...> с грустью и болью сообщает о смерти в этот день Бертрана Тавернье, — гласит сообщение музея.

Тавернье начинал свою карьеру как кинокритик, после чего снял около 30 фильмов. Самая известная его лента — "Полуночный джаз", которая в 1986 году получила "Оскар" за лучшую музыку к фильму. Также он снял боевик "Полицейский отряд L-627". В 1984 году он был признан лучшим режиссером на Каннском фестивале за фильм "Воскресенье за городом".

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