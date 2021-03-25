В Великобритании огласили итоги расследования смерти внука Назарбаева. Фото:Фото: facebook.com.

Коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс сообщила, что по данным следствия внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер прошлым летом в британской столице в результате кокаиновой зависимости.

Правоохранительные органы сделали выводы на показаниях свидетелей, полиции и психиатра.

"Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время", — заявила семья Назарбаевых в Британии РИА Новости.

Напомним, что в 2019 году Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана к условному году лишения свободы за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Приговор также предполагал и лечение от наркозависимости.

В августе прошлого года стало известно, что Айсултан скончался. Причиной смерти был назван сердечный приступ.