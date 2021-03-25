Иран нанес ракетный удар по израильскому судну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран нанес ракетный удар по израильскому судну грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management. Контейнеровоз перевозил груз из Танзании в Индию. Выпущенная иранскими военными ракета поразила его в Аравийском море.

"Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения", - говорится в сообщении 12 канала израильского телевидения.

Офис израильской компании XT Management расположен в Хайфе. Владелец компании Уди Энджела уведомили о случившемся.

Силовые структуры Израиля в данный момент пытаются установить в свете последних событий, был ли удар по контейнеровозу намеренным или же ошибкой ПВО. Не исключается факт открытия нового фронта Ирака против Израиля.

Напомним, что в ноябре 2020 года погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По данным властей Ирана, его убили при помощи спутника. В Тегеране считают, что к убийству причастен Израиль.