"Да он просто кайфует": на видео попал медведь, купающийся в сауне жителя США

Черный медведь забрался в дом американца и искупался в его джакузи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель американского штата Теннесси заснял на видео купающегося в его джакузи черного медведя.

По словам мужчины, он собирался отдохнуть в горячей воде на открытом воздухе, но отошел за кружкой кофе. Возвращаясь, он увидел через стеклянные стены, что к нему во двор лезет черный медведь.

Сначала животное вальяжно прогуливалось по двору, но заметило джакузи. Медведь лапой "проверил" воду, после чего решил искупаться.

Мужчину возмутил поступок животного, но действовать он не решился. По его словам, черные медведи очень опасны. Американец попытался выйти во двор, чтобы лучше заснять купание незваного гостя. Но медведь угрожающе брыкнулся, расплескав воду, и мужчина тут же вернулся в дом.

Кстати, в декабре прошлого года в американском штате Флорида енот пробрался в жилой дом и залез на рождественскую елку. Владелица жилища попыталась спугнуть его собакой, однако животное спрыгнуло с елки на люстру. Просидев на потолке полчаса, енот все же прыгнул на пол и убежал через открытую входную дверь на улицу.