Навальный получил в колонии первый выговор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блогер Алексей Навальный получил в колонии первый выговор за нарушение распорядка дня.

"Алексей получил выговор за нарушение внутреннего распорядка. Соответственно в отношении него могут быть применены определенные санкции, и он не сможет претендовать на УДО, также в отношении него может быть введен ряд ограничений, и он может оказаться в ШИЗО", - сказала его адвокат Ольга Михайлова РИА Новости.

Она отметила, что жесткие санкции в отношении осужденного могут последовать уже после нескольких выговоров.

Напомним, Навальный был осужден в начале февраля на 3,5 года колонии по делу об "ИвРоше". Блогер несколько раз пропустил явку в УИН по ранее вынесенному условному приговору. Он около пяти месяцев провел в Германии на лечении, а после якобы на реабилитации. Вернулся в Россию Навальный только в январе 2021 года. Блогер был арестован в аэропорту. Навальный пробудет в колонии 2 года 6 месяцев.