Президент Молдавии попросила РФ помочь с быстрым доступом к вакцине "Спутник V"

Президент Молдавии Майя Санду попросила РФ помочь с быстрым доступом к вакцине "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает на помощь РФ в получении быстрого доступа к российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом она заявила на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым.

- Сегодня у меня состоялась встреча с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым… Мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации, — написала Санду у себя на странице в Facebook.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в Молдавии. В ходе беседы Санду сообщила, что обеспечение быстрого доступа граждан страны к эффективным вакцинам является для нее приоритетной задачей.

Ранее Ирак заключил контракт на поставку вакцины "Спутник V", которая прошла регистрацию в стране в марте этого года. Вместе с российским препаратом страна закупит вакцины от Sinopharm и Pfizer.