Росстат: Средние цены на бензин в России выросли на 12 копеек за неделю

Средние цены на бензин в России выросли на 12 копеек за неделю. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росстат сообщил, что в период с 15 по 21 марта 2021 года в России цены на бензин выросли в среднем на 12 копеек.

Марка Аи-92 выросла на 13 копеек, цена за литр составляет 44,64 рубля за литр. Аи-95 подорожал на 13 копеек, его цена за литр поднялась до 48,25 рубля, бензин марки Аи-98 - на 6 копеек, до 54,83 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло на 4 копейки, его цена составляет 49,34 рубля за литр.

Рост цен на бензин зафиксирован в 67 российских регионах. Самый активный отмечен в Махачкале и Петропавловске-Камчатском. Снижение цен на топливо наблюдалось в Южно-Сахалинске и Мурманске.

В столице России бензин Аи-92 стоит от 43,49 до 45,4 рубля, Аи-95 продается от 47,49 до 51,89 рубля, Аи-98 - от 49,99 до 57,19 рубля.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на топливо. В Минэнерго России объяснили рост оптовых цен на бензин ростом цен на нефть, что влияет на оптовую внутреннюю цену на бирже. При этом отмечено, что в данный момент поставки топлива идут в стабильном режиме.