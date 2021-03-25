Путин назначил Евгений Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Евгений Лукьянов назначен послом России в Белоруссии. Фото: latvia.mid.ru

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Республике Беларусь. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия, — гласит текст указа.

Вместе с ним был издан указ, по которому Евгений Лукьянов освобожден от должности посла России в Латвии. С 23 марта 2012 года по 15 декабря 2016 года Лукьянов занимал пост заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

Ранее Владимир Путин назначил Олега Степанова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Канаде. С октября 2014 года эту должность занимал Александр Дарчиев. В январе 2021 года он был назначен директором департамента Северной Америки российского МИД.