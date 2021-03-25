Эпидемиолог назвал допустимый промежуток между двумя дозами вакцины от COVID-19

Эпидемиолог назвал допустимый промежуток между двумя прививками от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал допустимый временной промежуток между первой и второй дозами прививки от коронавирусной инфекции.

- Есть подходы в мире, которые позволяют раздвинуть вакцину на срок до 6 недель, в силу ряда обстоятельств, когда невозможно строго на 21 день получить вакцину, до 6 недель допускается перерыв между введением первой и второй дозы, — сообщил эксперт в эфире "Вести FM".

Он отметил, что вторую прививку нужно делать в обязательном порядке.

Ранее английский эпидемиолог Мэри Рамзи заявила, что масочный режим продержится в мире еще несколько лет. По ее мнению, отказаться от ношения масок люди смогут только тогда, когда будет привито 100% населения Земли.