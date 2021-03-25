Федор Чалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодежная сборная России под началом Михаила Галактионова с победы начала чемпионат Европы 2021 года. Со счетом 4:1 была разгромлена команда Исландии. Эта встреча стала для нашей команды первой на таком уровне за восемь лет.

Счет на 31-й минуте точным ударом с пенальти открыл наш форвард Федор Чалов. Нападающий ЦСКА стал главным героем поединка. Он потом отдал три голевых передачи на своих напарников по команде, которые дальше забивали голы.

Для того, чтобы решить исход поединка в свою пользу, россиянам хватило 22 минуты. На 42-й минуте второй мяч забил армеец Тикнизян. И перед самым перерывом в добавленное время 17-летний динамовец Арсен Захарян сделал счет 3:1 в пользу сборной России. Точку в наших голах поставил Макаров, который на 53-й минуте финтами накрутил защитников сборной Исландии.

Гудьонсен на 59-й минуте отыграл один мяч, но на этом все у соперников россиян закончилось. До конца поединка счет не изменился. Итог матча Россия - Исландия - победа нашей команды со счетом 4:1.

Теперь через три дня россияне проведут второй матч на турнире. Соперник у нашей команды будет самый грозный на всем чемпионате Европы - Франция, которую называют фаворитом в борьбе за победу.