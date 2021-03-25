В Минске задержали фотографа "Известий" и журналиста "Коммерсанта"

Кирилл Кривошеев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Корреспондента газеты "Коммерсант" Кирилла Кривошеева и фотографа "Известий" Павла Волкова задержали в Минске. Журналисты должны были осветить акцию протеста белорусской оппозиции, передает спецкорреспондент "КП" Владимир Ворсобин.

Как пишут "Известия", сейчас у Волкова проверяют документы и переписывают его данные. Оба задержанных находятся в РУВД "Октябрьское" в Минске.

В посольстве России в Республике Беларусь пока не обладают никакой информацией о задержании.

25 марта в Белоруссии празднуют День воли — годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. На прошлой неделе белорусское правительство запретило оппозиции проводить митинги в этот день.

Тем не менее, анонсированные ранее акции протеста состоялись...и прошли в спокойной, почти будничной обстановке. О том, почему "бунтарский" День Воли не задался и весенний сезон протестов в Минске начался с фальш-старта - в репортаже обозревателя "КП" Владимира Ворсобина.