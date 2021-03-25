«Не отложил, а потратил»: Антон Силуанов рассказал, что он купил на первые заработанные деньги

В рамках My Money Fest министр финансов Антон Силуанов ответил на вопросы «Комсомолки»

Первые деньги нынешний глава Минфина заработал, как и все советские студенты - работая на летних каникулах в стройотрядах.

- После первого курса мы строили здание Внешэкономбанка недалеко от Площади трех вокзалов. Заработок был небольшой – всего 45 рублей за 1,5 месяца. После второго курса поехали на БАМ. И там уже был существенный доход - 800 с лишним рублей за 2 месяца. Хорошие деньги по тем временам, - рассказал Силуанов в интервью kp.ru.

Тогда созданием личной кубышки будущий глава Минфина не увлекался, поэтому все заработанные деньги потратил.

- На первые заработки я купил себе часы - большие, массивные. «Полет», как помню. А после БАМа осуществил мечту: в то время все увлекались записями, пластинками, катушками - я купил себе хорошую аппаратуру, колонки, усилители. Все, как положено, - рассказал Силуанов в рамках фестиваля My Money Fest, проходящего в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, на этой неделе в России проходит Неделя финансовой грамотности. Это ежегодное мероприятие, которое проводит Минфин совместно с ЦБ в рамках всемирной акции Global Money Week. Ее миссия – научить детей и подростков грамотно распоряжаться деньгами и не тратить их попусту, не попадаться на удочку мошенникам.

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