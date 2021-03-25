«Проиграл все деньги в лотерею»: Антон Силуанов рассказал о своем первом финансовом провале

Антон Силуанов, как выясняется, с детства любил экономить

Нынешний глава Минфина Антон Силуанов, как выясняется, с детства любил экономить. Но тогда это были не бюджетные деньги, а карманные. И вложить их с выгодой у будущего министра финансов не получилось.

- Помню, сэкономленные на школьных завтраках деньги я хотел использовать для «обогащения». Школа у меня была рядом с метро «Сокол». Там была конечная остановка троллейбусов и киоск с продажей билетов «Спринт». Сразу открываешь и понимаешь: пан или пропал. В итоге все накопленные от столовой деньги проиграл в эту лотерею. Такой жизненный опыт приобрел: понял, что от рисковых операций лучше воздерживаться, - рассказал Силуанов в интервью kp.ru.

Напомним, на этой неделе в России проходит Неделя финансовой грамотности. Это ежегодное мероприятие, которое проводит Минфин совместно с ЦБ в рамках всемирной акции Global Money Week. Ее миссия – научить детей и подростков грамотно распоряжаться деньгами и не тратить их попусту, не попадаться на удочку мошенникам.

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