Министр финансов дал совет, во что лучше всего инвестировать деньги. И это не Резервный фонд!

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Глава Минфина считает, что откладывать деньги нужно всегда. Но заниматься накопительством ради накопительства бессмысленно. Сбережения нужно разумно инвестировать. И лучшая инвестиция – в детей.

- Ребенок – это самое главное, ради чего мы живем. А значит лучшая инвестиция – это инвестиция в наших детей, в их образование. Чтобы они выросли высокообразованными, грамотными и достойными людьми. Это, мне кажется, самое правильное решение, - рассказал Силуанов в эксклюзивном интервью kp.ru.

По его словам, хорошее образование – это залог успеха ребенка в дальнейшей жизни. И экономить на этом нельзя.

- Я благодарен своим родителям, которые вкладывали в меня большие деньги, особенно во время подготовки к поступлению в институт. В финансовый институт сложно было поступить, приходилось заниматься с преподавателем. Это было очень дорого, родители брали деньги из ранее сделанных накоплений. Причем я знаю, как сложно давались им эти заработки. Такие вложения дали мне возможность развиваться как личности, как человеку. Считаю, что родители должны помогать в этом своим детям. Это наша родительская обязанность. И здесь экономить точно не стоит, - считает Антон Силуанов.

Напомним, на этой неделе в России проходит Неделя финансовой грамотности. Это ежегодное мероприятие, которое проводит Минфин совместно с ЦБ в рамках всемирной акции Global Money Week. Ее миссия – научить детей и подростков грамотно распоряжаться деньгами и не тратить их попусту, не попадаться на удочку мошенникам.

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