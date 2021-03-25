Министр финансов назвал стопроцентный способ определить финансовых мошенников

В рамках My Money Fest министр финансов Антон Силуанов ответил на вопросы «Комсомолки»

Желающих поживиться нашими деньгами стало очень много. Заманчивые предложения сыпятся на нас из интернета и телефонной трубки. И все обещают приумножить сбережения за короткий срок и без каких-либо затрат. Как определить, кто перед нами: реальный благодетель или финансовый мошенник?

- Самое главное – не верить обещаниям сверхвысоких заработков. Такого не бывает. Если вам предлагают большие проценты по инвестициям, то, скорее всего, это либо «серый» бизнес, либо мошенники, - рассказал глава Минфина Антон Силуанов в эксклюзивном интервью kp.ru в рамках фестиваля My Money Fest, проходящего в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, не надо гоняться за сверхдоходами и тем более жалеть, что не вложились во что-то очень выгодное.

- Многие думают: «Вот, если бы я вложился в биткоин, то заработал бы кучу денег уже». Не надо об этом жалеть, биткоин сейчас вырос, завтра упал. И это абсолютно непредсказуемо. Дополнительный доход лучше получать там, где работает система и есть определенная гарантия государства. Банковские вклады, облигации, акции крупных компаний, - пояснил министр финансов.

Напомним, на этой неделе в России проходит Неделя финансовой грамотности. Это ежегодное мероприятие, которое проводит Минфин совместно с ЦБ в рамках всемирной акции Global Money Week. Ее миссия – научить детей и подростков грамотно распоряжаться деньгами и не тратить их попусту, не попадаться на удочку мошенникам.

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