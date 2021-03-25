В Калининградской области упал вертолет во время учебного полета

По предварительным данным, борт принадлежал МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В акватории Куршского залива в Калининградской области упал вертолет Ка-32. Борт принадлежал МЧС. Инцидент произошел во время учебного полета.

В пресс-службе Балтийского флота "Комсомольской правде в Калининграде" подтвердили, что потерпевший крушение вертолет им не принадлежал. Позже о происшествии сообщили в МЧС: "При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна К-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от г.Полесск. Экипаж 3 человека, 2 из них спасены, судьба одного пока остается неизвестной, поиски продолжаются. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.

Ка-32 - средний транспортный вертолет, оснащенный двумя турбовальными двигателями. Первый полет опытного вертолета состоялся 24 декабря 1973 года. Машина производится до сих пор. Используется МЧС России и частными компаниями.

В конце декабря прошлого года в Рамонском районе недалеко от села Новоподклетное под Воронежем совершил жесткую посадку в поле частный вертолет. Расследованием обстоятельств ЧП занялась Воронежская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили марку вертолета: Еврокоптер АС-50.