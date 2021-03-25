В Калининградской области упал вертолет во время учебного полета

В акватории Куршского залива в Калининградской области упал принадлежащий МЧС вертолет Ка-32. Инцидент произошел во время учебного полета.

- Подтверждаем ЧП, вертолет упал в акваторию Куршского залива, — цитирует ТАСС слова источника.

По предварительным данным, в результате произошедшего один человек погиб. Пилоту вертолета удалось выжить.

В конце декабря прошлого года в Рамонском районе недалеко от села Новоподклетное под Воронежем совершил жесткую посадку в поле частный вертолет. Расследованием обстоятельств ЧП занялась Воронежская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили марку вертолета: Еврокоптер АС-50.