В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 200 человек Фото: REUTERS

Во время несанкционированных акций белорусской оппозиции, проходивших в республике в четверг, 25 марта, правоохранители задержали более 200 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек. По каждому факту правоохранители проведут проверки», - отметила она.

Пресс-секретарь ведомства заверила, что сотрудники правоохранительных органов «разберутся в каждой ситуации».

Тем временем стало известно, что ранее задержанных в Минске корреспондента газеты «Коммерсант» Кирилла Кривошеева и фотографа «Известий» Павла Волкова к этому часу уже отпустили из РУВД «Октябрьское». Эту информацию ТАСС подтвердили в Союзе журналистов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста, приуроченные к «Дню воли» – годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году, прошли достаточно спокойно.