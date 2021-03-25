Военная стратегия Украины не предусматривает достижение военного паритета с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил предложенную Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) новую стратегию военной безопасности страны. Документ, в частности, предусматривает готовность к «сдерживанию агрессии», однако в нем подчеркивается, что «стратегия» не ставит задачи достичь «военного паритета» с Россией. Указ украинского лидера опубликовал его офис в четверг, 25 марта.

Отмечается, что «всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией», поскольку это, как отмечают авторы документа, «привело бы к чрезмерной милитаризации государства» и истощении экономики Незалежной.

В стратегии уточняется, что она «предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины».

Кроме того, предполагается переход украинской армии на контрактную основу, а также отказ от срочной службы с обязательной службой в военном резерве.