Во Франции случайно нашли картину стоимостью два миллиона евро

Картина «Философ за чтением» французского художника Жана-Оноре Фрагонара находилась в квартире около века Фото: YouTube

Настоящее сокровище обнаружила в собственной гостиной семья из Франции, когда решила провести инвентаризацию наследства – картину знаменитого французского художника Жана-Оноре Фрагонара «Философ за чтением», написанную им в 70-е годы XVIII века, передает радиостанция Europe 1.

Полотно, которое эксперты оценивают примерно в полтора – два миллиона евро, находилось в квартире проживающей в департаменте Марна семьи около века, пока его случайно не обнаружили наследники. Отмечается, что специалисты не сомневаются в том, что это действительно работа знаменитого живописца, и теперь новые владельцы картины намерены выставить ее на торги в городе Эперне 26 июня.

Так, аукционист Антуан Пёти отметил, что его поразил «мягкий свет в стиле Фрагонара», а если у кого-то остаются сомнения в подлинности полотна, то их снимает «фирменная» подпись художника на обратной стороне картины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник на аукционе Christie’s в Гонконге за 41,7 миллиона долларов продали картину американского художника Жана-Мишеля Баскии «Воин».