Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами мира

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Фото: REUTERS

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Стокгольме. Мишина и Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар, набрав по итогам короткой и произвольной программ 227,59 балла.

Серебряные медали турнира получили победители предыдущего чемпионата мира, спортивная пара фигуристов из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, у которых 225,71 балла.

Третье место тоже заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 217,63 балла, а двукратные серебряные призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место (212,76).

Соревновательная часть турнира в Стокгольме завершится 27 марта, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Мишина и Галлямов впервые выступают на чемпионате мира. Ранее они стали бронзовыми призерами финала Гран-при, а также чемпионами мира среди юниоров.