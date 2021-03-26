Саудовская Аравия заявила об атаке на нефтехранилище в Джизане

Власти Саудовской Аравии заявили об атаке на нефтехранилище в Джизане Фото: REUTERS

Власти Саудовской Аравии в ночь на пятницу, 26 марта, заявили об атаке на нефтехранилище в Джизане, передает Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в министерстве энергетики страны.

По данным собеседника издания, нападению подверглась станция по распределению нефтепродуктов в Джизане, в результате взорвался и загорелся один из топливных резервуаров. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале марта Минэнерго королевства сообщило, что в районе одного из крупнейших в стране нефтехранилищ, расположенного в порту Рас-Танура (провинция Эш-Шаркия) упал заминированный беспилотник, который запустили повстанцы-хуситы. Тогда попытка атаки не привела к какому-либо материальному ущербу, никто не пострадал.

Сами же хуситы заявили, что в общей сложности запустили по объектам в порту Рас-Танура и «военным целям» в двух саудовских провинциях восемь баллистических ракет и 14 заминированных дронов.