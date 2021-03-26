Появились первые снимки с места крушения вертолета в Калининградской обрасти

В Калининградской области упал транспортный вертолет Ка-32 Фото: Предоставлено очевидцем

Появились первые снимки с места крушения транспортного вертолета Ка-32 в Калининградской обрасти. Фотографии прислали «КП» очевидцы произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 25 марта, в акватории Куршского залива упал принадлежавший МЧС России вертолет Ка-32, на борту которого находился экипаж из трех человек. Один из них погиб, двоих удалось спасти.

Предоставлено очевидцем

Ранее сообщалось, что авария произошла во время учебного полета. Вертолет упал в пяти километрах от берега, недалеко от поселка Головкино Полесского района. К месту крушения оперативно выдвинулись поисково-спасательные подразделения, сотрудники спецслужб и следователи.

Предоставлено очевидцем

Предоставлено очевидцем

Причины случившегося выясняет специально созданная комиссия. Пока основными считаются две версии – техническая неисправность вертолета и ошибка экипажа. Погода в этот вечер была «летной», сильного ветра не наблюдалось.

Предоставлено очевидцем

СПРАВКА «КП»

Ка-32 – советский, а впоследствии российский средний транспортный вертолет, оснащенный двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Первый полет опытного вертолета Ка-32 состоялся 24 декабря 1973 года. Первый серийный вертолет поднялся в воздух в 1980 году. Производится до сих пор. Используется МЧС России и частными компаниями.