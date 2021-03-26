Блинкен: Общие интересы не помешают США противостоять России

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов и России есть общие интересы и сферы, в которых вполне возможно сотрудничество двух стран, однако это не помешает Вашингтону и его союзникам противостоять приписываемой Москве «агрессии».

В качестве примера такого взаимодействия Блинкен в интервью телеканалу Euronews привел продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом он отметил, что «есть и другие сферы в области стратегической стабильности, где мы можем найти пути для совместной работы».

«Но это не помешает нам сплоченно и решительно действовать вместе с нашими союзниками и партнерами, когда Россия совершает агрессивные действия», - добавил госсекретарь США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что при 46-м президенте Америка перестанет силой насаждать демократию за пределами своих границ и не будет больше свергать неугодных ей глав других государств.