МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении Великобритании Фото: REUTERS

Китай ввел санкции против Великобритании. Ограничения коснутся девяти подданных Соединенного Королевства и четырех британских организаций, которые Пекин счел во «лжи и дезинформации» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, передает агентство Reuters со ссылкой на китайский МИД.

В заявлении министерства иностранных дел Поднебесной говорится, что лицам, в отношении которых Пекин ввел санкции, и членам их семей отныне запрещен въезд на территорию КНР, а гражданам страны и китайским компаниям нельзя будет вести дела с людьми и учреждениями из санкционного списка.

«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», - подчеркивается в документе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 марта США, Евросоюз, Великобритания и Канада под предлогом «нарушений прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ввели санкции в отношении КНР. В ответ Пекин заявил, что западному «санкционному альянсу» стоит обратить внимание на собственные проблемы с обеспечением прав человека, и ввел санкции в отношении десяти представителей ЕС и четырёх европейских организаций. Таким поведением Китая возмутились во Франции.