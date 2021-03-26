Крым – неотъемлемая часть России Фото: Евгения ГУСЕВА

В Европе «практически все понимают», что Крым – неотъемлемая часть России, и вряд ли жители полуострова в случае нового референдума проголосовали бы за то, чтобы снова попасть под контроль Киева, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают. Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды», - сказал эксперт из Германии в эфире YouTube-канала Politwera.

К слову, ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт поделился своим мнением по поводу того, что Запад упорно не хочет признавать Крым частью нашей страны. Немецкий парламентарий считает, что западные страны отказываются признать полуостров российским, поскольку в таком случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать «полное поражение» своей военно-политической доктрины.

Как писал сайт kp.ru, 24 марта президент Незалежной Владимир Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма. Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать «восстановлению территориальной целостности» Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

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