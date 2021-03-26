Чтобы снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно, нужно убрать тысячи тонн песка

Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта Фото: REUTERS

Египетские власти предпринимают все усилия, чтобы поскорее спустить контейнеровоз на воду и освободить торговый путь

Египетские власти предпринимают все усилия, чтобы поскорее убрать перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз, однако чтобы снять судно с мели, нужно убрать тысячи тонн песка. Об этом сообщил глава управления водной артерии Усама Рабиа.

В его заявлении говорится, что проводятся работы по углублению дна, для чего из-под носовой части судна необходимо убрать от 15 до 20 тысяч кубических метров грунта. Усама Рабиа пояснил, что это нужно для того, «чтобы достичь нужной осадки в 12-16 метров, на которой судно можно будет снять с мели».

Он добавил, что все работы «проводятся в соответствии с высочайшими стандартами безопасности на море», а также с учетом многих факторов, в первую очередь учитываются «характер грунта и безопасное расстояние между земснарядом и судном», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шедший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз Ever Given, проходя через Суэцкий канал, из-за песчаной бури потерял управление и сел на мель, перекрыв движение. В итоге в районе канала образовался затор, состоящий из более чем 150 судов. Ранее в МИД России сообщили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

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