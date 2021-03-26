Макрон заявил, что к лету ЕС станет крупнейшим производителем вакцин от коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС Фото: REUTERS

Прививочная компания на фоне пандемии COVID-19 в странах Евросоюза проходила с некоторым отставанием, но сейчас его удалось наверстать, а уже к лету Европа станет континентом, который производит самое большое количество вакцин против коронавируса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

Французский лидер отметил, что «Европа сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет».

По словам Макрона, в области вакцинации развернулась «мировая война нового типа», европейцы «наблюдают попытки дестабилизации со стороны России, Китая, стремление влиять с помощью вакцины». Именно поэтому, подчеркнул он, лидеры стран ЕС хотят производить столько противоковидных препаратов, «чтобы удовлетворить собственные потребности».

«Европа – это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине против коронавируса «Спутник V», в ЕС достаточно уже одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратов. Комментируя это заявление, президент России Владимир Путин сказал, что наша страна никому не навязывает свои вакцины.

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