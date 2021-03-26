Байден заявил о желании США взаимодействовать с ЕС по России и Китаю

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Обращаясь к лидерам стран Евросоюза, президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Европейский Союз «был сильным», а также сообщил о желании Вашингтона взаимодействовать с Брюсселем «по общим внешнеполитическим интересам», включая Россию и Китай.

Об этом в ночь на пятницу, 26 марта, сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении говорится, что выступая по видеосвязи на виртуальном саммите ЕС, американский лидер также «отметил необходимость продолжения взаимодействия США и Евросоюза по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам».

Кроме того, он подтвердил свою приверженность «активизации отношений США и ЕС», призвал европейских коллег к тесному сотрудничеству в борьбе с пандемией коронавируса и глобальным изменением климата, а также подчеркнул обеспечить, чтобы «правила игры устанавливали демократии, а не автократии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что байден в ходе саммита ЕС заявил о своей обеспокоенности тесными связями между Россией и Турцией, а также тем, что Анкара «отступает от демократии».